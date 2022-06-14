إسعاف طالبتين فى امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إسعاف طالبتين أصيبت واحدة منهما بانخفاض في ضغط الدم داخل لجنة في مركز ومدينة بلبيس، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لها داخل اللجنة بعدما رفضت نقلها، والثانية أصيبت بمغص معوي، وتم نقلها إلى مستشفى القنايات المركزي وتم تقديم الإسعافات اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول الطالبة سماح ع 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، مقيمة بناحية الرياض أم الزين، مصابة بمغص معوي، وذلك أثناء تأديتها الامتحان في لجنة امتحان الثانوية الأزهرية المنعقدة في معهد فتيات القنايات.



وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للفتاة المصابة وإسعافها.