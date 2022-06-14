اليوم السابع
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إحالة أوراق عامل وزوجته للمفتى بتهمة قتل آخر فى قنا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:09 ص
إحالة أوراق عامل وزوجته للمفتى بتهمة قتل آخر فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، بإحالة أوراق عامل وزوجته إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما بتهمة قتل آخر وإلقاء جثته فى نجع حمادى شمال قنا.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة معلم بقرية الحلفاية، وتبين أن المتهم فى الواقعة نجل عم المجنى عليه وشقيق زوجته والزوجة، وذلك بعد خلافات نشبت ما بين المجنى عليه ونجل عمه قام على إثرها بضرب المجنى عليه وتقطيعه وحمله على توك توك وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى والتى أحالت أوراق العامل والزوجة إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الإعدام.

 


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