اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:11 م
أكرم القصاص
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أمين رابطة مصنعي السيارات: استراتيجية توطين الصناعة مهمة لزيادة التصنيع المحلي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:53 م
أمين رابطة مصنعي السيارات: استراتيجية توطين الصناعة مهمة لزيادة التصنيع المحلي خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات
إبراهيم حسان

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أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أهمية إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لزيادة نسبة تصنيع السيارات محليا في مصر.
 
أضاف خالد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن مصر تدفع ضرائب على المكون المحلي قبل التصنيع، وبالتالي ليس هناك نسبة استثمار عالي في مصر في صناعة السيارات، ولكن مع إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات، سيتم حل العديد من المشكلات لتعميق صناعة السيارات على أرض مصر.
 
وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر ستسهم في تعميق الصناعة محليا، مردفا: "من ناحية الجودة لدينا مصانع سيارات عالمية تصنع سيارات على مستوى عالي جدا، ولكن إنتاج سيارة بالكامل يحتاج إلى وقت، ومع اهتمام الدولة بإنتاج السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، سيمكن للدولة إنتاج سيارة محلية بالكامل".

خالد سعد

استراتيجية توطين صناعة السيارات

اخبار التليفزيون

تصنيع السيارات في مصر



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