وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أن حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا تعمل على تسريع أزمة الأمن الغذائي العالمية.

وأكدت الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء بشكل حاسم في الاستجابة للتحديات التي تفرضها أزمة الغذاء العالمية والتي تسارعت بعد أن شنت روسيا العنان للحرب ضد أوكرانيا.

ويشار إلى أن 193 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021.