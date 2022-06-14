أخبار مصر.. الإسكان تطرح أراضى سكنية بـ10 مدن جديدة والإعلان الأحد المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء: القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتوطين وتطوير صناعة السيارات

عقب إطلاقه اليوم، الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وجاء إطلاق الاستراتيجية عقب جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الشركة المصرية الوطنية لصناعة مستلزمات وجرارات السكك الحديدية "نيرك"، حيث أكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزاً إقليمياً ورائداً لهذه الصناعة في إفريقيا، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها في مصر، كما تعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم، اليوم؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي "قناة السويس".

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط.. صور

لقى أحد العناصر الإجرامية مصرعه، وتم ضبط آخر من تجار المواد المخدرة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء علاء سليم، من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "قتل عمد" والمقضى فيها بالحكم بالإعدام، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور.

وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – رشاش متعدد – رشاش جرينوف – طبنجة – 6 خزينة متنوعة – 1583 طلقة مختلفة الأعيرة ) وكذا سيارة "ربع نقل" ، وقد أمكن ضبط "حارس العنصر" (سائق ، مقيم بذات الناحية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تراجع حاد فى قيمة Bitcoin اليوم بنسبة 12%.. وباقى العملات تتبعها

تراجع سعر بيتكوين "Bitcoin" العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء تراجعا حادا بنسبة 11.55% لتصل إلى 22412.58 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم لتهبط إلى 431,165 مليار دولار، مقابل 485.41 مليار دولار في ختام تداولات أمس.

كما خسرت قيمة عملة البيتكوين أمس الاثنين بعدما جمدت منصة سيلزيوس، وهي شركة أمريكية لإقراض العملات المشفرة عمليات السحب والتحويلات مرجعة ذلك إلى "ظروف صعبة" في أحدث علامة على اضطراب سوق المال الذي ضرب عالم العملات الرقمية.

وانخفضت قيمة عملة الـ BITCOIN إلى ما دون 34 ألف دولار في شهر مايو الماضي، أي أن العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية تراجعت بنسبة 50 % منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي.

وبسبب أن قيمة البيتكوين حوالي ثلث قيمة العملات الرقمية حول العالم بإجمالي يناهز 640 مليار دولار، تسبب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى تراجع بمقدار 14 % في قيمة أكبر العملات الرقمية BITCOIN .

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر استضافة قمة قادة الأديان للتوعية بتغير المناخ

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف على أتم استعداد لاستضافة مؤتمر لقادة ورموز الأديان حول العالم، تمهيدا لمؤتمر COP27 للتوعية بأزمة تغير المناخ، انطلاقا من حرص الإسلام على الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، ودور الأزهر العالمي والتوعوي بهذه الأزمة التي باتت تهدد الإنسان والنبات والجماد والحيوان، وطالت آثارها المدمرة كل من على وجه الأرض.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر لن يدخر جهدا في التوعية بهذه القضية المحورية، ورفع الوعي بشأنها خاصة بين فئات النشء والشباب، موضحًا حرصه على المشاركة في القمم الدولية والتي تسعى للتعريف بحقوق البيئة وأزمة تغير المناخ، مشيرًا إلى جهود جامعة الأزهر في عقد مؤتمر علمي دولي في بداية هذا العام لمناقشة التغيرات المناخية وتأهيل قيادات شابة للاضطلاع بدور محوري في التعريف بهذه الأزمة والتحذير من آثارها السلبية على الجميع.

إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، مراسم تدشين إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى فى حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جددت إبعاد المرابطتين المقدسيتين نفيسة خويص ورائدة سعيد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر للأولى وخمسة أشهر للثانية.

وأطلقت دعوات شبابية مقدسية للحشد والرباط بالأقصى يوم الجمعة المقبلة، نصرة للمبعدين عنه، بقرارات احتلالية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

خالد عبد الغفار: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة ، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الكبيرة وبها 157 مستشفي ما بين جامعي ومستشفيات وزارة الصحة، والمنتشرة على جميع انحاء المحافظة شرقا وغربا وتخدم 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 11 مستشفى جامعي، وهي منظومة ضخمة به أكثر من أربعة آلاف سرير، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة الإسكندرية ومتابعة عدد من المستشفيات.

وأشار الوزير خلال جولته فى محافظة الإسكندرية إلى أن الزيارة تأتي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات، والتي تعد العاصمة الثانية لمصر.

وأوضح الوزير أن مستشفي العامرية نقطة مهمة من نقاط الزيارة، لأنه من المستشفيات القديمة، والتي تم بناءها في الستينيات وهو أمر يحتاج دائمة إلى متابعة وصيانة وهي أماكن تحتاج إعادة النظر وهو الهدف من الزيارة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقدم خدماتها لـ100 مليون مواطن، وحجم الأمل الموجود عند المصريين في العلاج كبير جدا، والهدف دائما هو التكامل بين مقدمي الخدمة الصحية سوء في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة، لأن المريض يحتاج إلى أجهزة متطورة، ونحن الآن بصدد توريد أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة ( C T) لأن المستشفى تستقبل حالات الطوارئ وحوادث الطرق، وخاصة في الفترات الصيفية، وأكد أن المنظومة في تطوير مستمر وكبير.