السلفادور تخسر 50% من استثماراتها فى البيتكوين بسبب انهيار قيمتها

فاطمة شوقى

عانت استثمارات البيتكوين (XBT) للحكومة السلفادورية من نكسة جديدة اليوم الثلاثاء، وتعمقت خسائرها إلى 50% ، في سياق الانهيار الجديد لأسواق الأسهم.

وأشارت صحيفة "الكريبتو نوتثياس" الإسبانية إلى أن السلفادور أنفقت 103.6 مليون دولار للحصول على إجمالي 2301 عملة بيتكوين ، منذ 7 سبتمبر 2021. ويبلغ التقييم الحالي للمحفظة حوالي 52.3 مليون دولار ، بخسارة 49.51% ، وأدنى نقطة لها على مدار العام.

واستأنف سعر البيتكوين انخفاضه في نهاية هذا الأسبوع ، بعد أن كان غير قادر على كسر حاجز 30 ألف دولار ، وفي سياق الصورة السوداء في أسواق الأسهم حول العالم بسبب التضخم الأعلى من المتوقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تداول العملة المشفرة بسعر 22،745.98 دولارًا على كوين باس Coinbase. في نفس الوقت الذي انخفض فيه السعر إلى ما دون 23000 دولار ، قامت بينانس Binance ، وهي واحدة من أكثر شركات الصرافة ذات الصلة في هذا القطاع ، بتعليق عمليات سحب البيتكوين.

وانخفض سعر البيتكوين منذ نوفمبر من العام الماضي ، عندما لامس 68 ألف دولار، و بالكاد حصل على فترة راحة طفيفة في الربع الأول من عام 2022 ، قبل أن يواصل خطه الهبوطي.

وأصر الرئيس السلفادورى نايب بوكيلى على شراء "الانخفاض" على أمل حدوث انتعاش يدر أرباحًا. في نهاية شهر نوفمبر ، كان لدى هذا البلد 1120 عملة بيتكوين ، والآن لديه ضعف هذا العدد. حتى الآن ، لم تنجح خطته فى الاعتماد على البيتكوين.

وكانت آخر مرة شاركت فيها السلفادور في السوق كانت في 9 مايو ، عندما أضافت 500 بيتكوين إلى رصيدها ، بمتوسط ​​سعر 30،744 دولارًا ، حسبما أفاد بوكيلي على حسابه على تويتر، وهو المصدر الوحيد الذي تستخدمه الحكومة حاليًا للإفصاح عن هذه البيانات.

تحتاج السلفادور إلى عملة البيتكوين لتعود إلى ما يزيد عن 45.031 دولارًا ، وهو متوسط ​​سعر استثماراتها.