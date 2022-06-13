70% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصري عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأثنين، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2021 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعى لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة و الممنوحة للمصريين و الجنسيات المختلفة داخل مصر و وفقا للتصنيف الدولي.

بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها (63) للمـصريين بنسـبة 12.4٪، و(445) للأجـانب بنسبــة 87.6٪، مقــابل (495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13.1%، (430) للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2.6%.

وبلغ عدد البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي نحو130 بـراءة اختـراع في مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من أجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2021 (11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب) يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (108) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ ( 20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪ للأجـانب ) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (90 ) بـراءة اختـراع بنسبة 17.7٪ ( 12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب ) .

وبلغ عدد البراءات الممنوحة للــدول تصدر المتقدميـن من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بأجمالي ( 96) بــراءة اخــتراع بنسـبة 18.9٪ وجــاء المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (63) براءة اختراع بنسبة 12.4 ٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي عدد (51) براءة اختراع بنسبة 10.0٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.