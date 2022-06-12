أهم 3 مغذيات يمكن أن تعزز صحة الدماغ.. أوميجا 3 الأبرز

كتبت إيناس البنا

يحتاج الدماغ إلى رعاية مستمرة فهو أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، وعندما نتحدث عن صحة الدماغ، لا يمكن أن يكون هناك طريقة أفضل من النظام الغذائي للحفاظ عليه.

العناصر الغذائية الصحية للدماغ



فيما يلي بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وفقا لموقع timesnownews":

الأحماض الدهنية أوميجا 3:



هذه المغذيات الأساسية مهمة لوظيفة الدماغ وتقوية العظام والعضلات وصحة القلب والأوعية الدموية، بعض مصادر أوميجا 3 تشمل الأطعمة الغنية السلمون والجوز والماكريل والبذور والزيوت النباتية وما إلى ذلك.

البروتين:



هذه المغذيات مهمة لوظيفة خلايا الدماغ وتطورها ونموها، يمكن أن يؤدي نقص البروتين أيضًا إلى ضعف الإدراك، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالبروتين البيض والمكسرات والبذور واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان وما إلى ذلك.

مضادات الأكسدة:



بصرف النظر عن تعزيز صحة الجلد، فإن مضادات الأكسدة مثل الليكوبين يمكن أن تتحسن أيضًا الوظيفة المعرفية، بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هي التوت والتوابل والشاي الأخضر والكيوي والطماطم وغيرها.