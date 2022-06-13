7 طرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يتدفق فيها الدم عبر الأوردة بمعدل ضغط مرتفع للغاية، غالبًا ما يطلق عليه "القاتل الصامت" لأن ارتفاع ضغط الدم يصاحبه أعراض خفيفة إلى صفرية، ومع ذلك ، عند ترك هذه الحالة دون علاج ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الوفاة، لذلك ، من المهم أن تعرف ما هي الأعراض الدقيقة لهذه الحالة وكيف يمكن للمرء أن يديرها بشكل فعال.

وفقا لموقع " healthsite"، فأن طريقة عيشك مهمة عندما يتعلق الأمر بإدارة مثل هذه المشكلات الصحية، النظام الغذائي الذي تتبعه أو نظام التمرين الذي تقسم به مهم عندما نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

هناك أيضًا العديد من الطرق لخفض ضغط الدم دون مساعدة الأدوية الموصوفة

أعراض ارتفاع ضغط الدم



إليك بعض العلامات الشائعة التي لا ينبغي للمرء تجاهلها أبدًا.

صداع شديد نزيف من الأنف التعب الشديد أو التعب ضباب الدماغ أو الارتباك فقدان البصر ألم في الصدر صعوبة في التنفس عدم انتظام ضربات القلب خروج الدم في البول

كيف تتعامل مع ارتفاع ضغط الدم؟

قل لا للتبغ



يمكن أن يؤدي تدخين التبغ إلى العديد من الحالات الصحية المزمنة، أحد أكثرها شيوعًا هو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، لذلك ، دون أي وداع آخر ، توقف عن التدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام



إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليس مفيدًا لصحتك العامة ولياقتك فحسب، ولكنه يساعد أيضًا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، يقول الخبراء أن التمارين المنتظمة يمكن أن تحافظ على قلبك قويًا وصحيًا، بصرف النظر عن هذا، فإن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في التخلص من التوتر، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع ضغط الدم.

اتباع نظام صحي



اتباع نظام غذائي صحي مهم جدًا للصحة العامة، اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والألياف العالية والحبوب الكاملة.

احذر من زيادة الوزن



طريقة أخرى رائعة لتفادي الأدوية والبحث عن جميع الطرق الطبيعية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم هي التحكم في الوزن، يقول الخبراء إن الحفاظ على وزن صحي لجسمك سيقلل من مقدار الضغط على قلبك ، ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

لا تستهلك الملح بشكل مفرط



هل تعلم أن كمية الصوديوم التي تتناولها يمكن أن تضر بجسمك وتؤثر عليه؟ نعم ، ومن بين كل الظروف التي يمكن أن يؤدي إليها ارتفاع ضغط الدم هو أخطرها، ابحث عن العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي المنخفض أو الذي لا يحتوي على محتوى الصوديوم لتقليل المدخول العام والمساعدة في خفض ضغط الدم.

الاقلاع عن الكحول



يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى العديد من المشكلات الصحية، يُعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم أحد الآثار الجانبية الشائعة للإفراط في تناول الكحوليات، لذا ، إذا كنت تحاول إدارة ضغطك المرتفع ، فاحترس من استهلاكك.

التخلص من التوتر



للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، عليك أن تراقب عن كثب مستويات التوتر لديك. حاول تضمين التأمل وتقنيات التنفس واليوجا للبقاء في مأمن من ارتفاع ضغط الدم.