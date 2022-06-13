وكيل صحة قنا يوجه بتقديم الرعاية وصرف مكافأة لممرضة عقرها كلب أثناء حملة تطعيمات

قنا -صابر سعيد

قال الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إنه فور وقوع إصابة ممرضة بعقر كلب لها، وجه بتقديم الرعاية الصحية للمرضة وإعطائها المصل المطلوب والاطمئنان على سلامتها، كما وجه الفريق الوقائي بالمديرية بسرعة تقديم الدعم والرعاية اللازمة لها.

وزار الدكتور خالد الزمقان، مدير الوقائي بقنا، الممرضة بمنزلها للاطمئنان على صحتها، مشيرًا إلى أن الممرضة حالتها الصحية جيدة، وذلك عقب تلقيها مصل عضة الكلب.

وأمر الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بصرف مكافأة مالية للممرضة، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها كل فرد من أفراد الفريق الطبي.

كانت قد تعرضت ممرضة من الفريق الطبي المتنقل لعقر كلب أثناء حملة تطعيمات بمركز فرشوط، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.