وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياة كريمة التعليمية المجانية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، فريق العمل المشارك فى إنجاح عمل القوافل التعليمية التى جرى تنفيذها لطلاب الثانوية العامة بالتنسيق والتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة مع نخبة متميزة من ذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية.

وتضمن التكريم مدير عام التعليم العام ، الإدارات النوعية المختلفة التعليم الثانوى ، التعليم الإعدادى، التعليم الإبتدائى، التطوير، المتابعة وتقويم الآداء، الحاسب الآلي، قائدى الحافلات ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للجميع موجها لهم بمزيدا من العطاء والتفانى للارتقاء بالعمل وتقديم الأفضل دائما.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ان القافلة ضمت صفوة متميزة من خبراء المواد الدراسية المختلفة ومقدمى البرامج المتخصصة و تهدف لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب الشهادة العامة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأكد أن المديرية نفذت مؤخراً قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة ، و جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة و أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية .



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (1)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (2)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (3)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (4)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (5)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (6)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (7)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (8)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (9)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (10)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (11)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (12)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (13)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (14)



وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياه كريمة التعليمية المجانية (15)