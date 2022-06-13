وكالة الفضاء الأوروبية تستأنف النقاش مع نظيرتها الروسية حول استكشاف المريخ

كتب أحمد عرفة

استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" حول مهمة "إكزومارس" التى تهدف لاستكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن بعد 15 يونيو الحالي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأوروبية : أجرينا مناقشات مع روس كوسموس بشأن إكزومارس، قد تظهر معلومات جديدة بعد اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو.

وفى وقت سابق وصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف التصريحات البولندية المتعلقة بإمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا بأنها تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية.

وقال جباروف - فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلي، لأنه لا يحق لأى سياسى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هى الأسلحة النووية فى أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لديبلوماسى سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.