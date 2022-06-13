وفد من كلية الطب بجامعة أسوان يزور مقر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفد كلية الطب بجامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد الكلية، لاستعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال دعم الدول الإفريقية خاصة فى مجال الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للوكالة عن ترحيبه بالوفد فى مقر وزارة الخارجية المصرية، واستعرض مجمل أنشطة الوكالة والجهود التى تقوم بها فى سبيل دعم الدول الإفريقية، متناولاً أوجه الدعم الذى تقدمه الوكالة فى هذا الإطار، وبشكل خاص القوافل الطبية التى سبق وأن تعاون الجانبان فى إيفادها، وبحث إمكانية تعزيز هذه القوافل وإيفاد المزيد منها لعدد من الدول الإفريقية للمساهمة فى دعم إمكانيات تلك الدول فى التعامل مع الأمراض والأوبئة المختلفة، وهو ما يندرج تحت مظلة الدبلوماسية الصحية التى تنتهجها الوكالة فى دعم الدول الإفريقية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، عن ترحيبه بتعزيز التعاون والتنسيق بين الكلية والوكالة التى تمثل أحد الأدوات الفاعلة فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً على استعداد الكلية تسخير كافة إمكانياتها فى سبيل دعم الدور المصرى الفاعل على الساحة الإفريقية والدولية، خاصةً من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما لبحث أفضل السبل للمضى قدماً فيما تم بحثه من سبل التعاون.