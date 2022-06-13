اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير إسكان موريتانيا والسفير المصرى يبحثان تجربة القاهرة فى مكافحة العشوائيات

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:38 م
وزير إسكان موريتانيا والسفير المصرى يبحثان تجربة القاهرة فى مكافحة العشوائيات العشوائيات
أ ش أ

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ناقش السفير المصري لدى موريتانيا، خالد يوسف، مع وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أحمد ولد محمد، التجربة المصرية الرائدة في مكافحة العشوائيات.

وقال السفير خالد يوسف -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين- إن المباحثات التي عقدت في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) كانت مثمرة، وتطرقت إلى كيفية الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في القطاع العقاري الموريتاني.

وأضاف السفير: "اتفقت مع الوزير الموريتاني على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء، سيشارك فيها مسؤولون من فرع شركة المقاولون العرب في نواكشوط".

كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات في مجال تطوير الترسانة القانونية، والإجراءات المتعلقة بالجودة والآجال التعاقدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تأهيل العشوائيات، وعلى وجه التحديد الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد.

 


وزير الإسكان الموريتاني

السفير المصري

مكافحة العشوائيات

العشوائيات



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