والدة قتيلى كفر الشيخ بعد حكم إعدام عمهما: اليوم نتقبل العزاء.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، فرحة أسرة شابين لقيا مصرعهما على يد عمهما طمعا في الميراث، بعد صدور الحكم بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، اليوم الإثنين، بمحكمة الجنايات الدائرية الثانية برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، ومحمد عبد الشافي محمد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب، حكمها، وتحديد جلسة 14 يوليو للنطق بالحكم.

وقالت والدة المجني عليهما، السيد وعبد المجيد أحمد الحنفي: الحمد لله الذي أنصفنا بالقضاء العادل وحكم بالإعدام على عمهما المتهم بقتلهما، مؤكدة أنها رأت رؤيا فجر اليوم، بأنه تم الحكم عليه بالإعدام، فقامت وصلت الفجر ودعت الله أن يتحقق حلمها، وعندما سمعت الحكم، حمدت الله على تحقيقه.

وأضافت أن الحكم خفف الآلام التي تشعر بها والحزن الكبير، رغم أن الحكم لن يعيد نجليها للحياة، ولكن لابد أن ينال القاتل جزاءه، مؤكدة أن قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ في فرح اليوم بهذا الحكم العادل على المتهم، ونظر الجلسة القادمة يوم 14 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، بالإضافة لاتخاذ قرار الخاص بنجل المتهم المشارك في الجريمة.

وقال عبد العزيز أحمد الحمدي، شقيق المجني عليهما: الحمد لله على الحكم العادل الذي قررته الدائرة الثانية برئاسة المستشار شريف محمد قورة، اليوم فقط يمكن تلقى العزاء، وسوف نتوجه للمقابر لقراءة الفاتحة على روح السيد وعبد المجيد رحمهما الله.