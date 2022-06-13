نيابة المنتزه ثان تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى تصادم سيارة شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول مصرع طفل، بعد أن صدمته سيارة فى منطقة أبوقير شرق المدينة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفل عبد الرحمن رمضان، 10 سنوات، بعد أن صدمته سيارة أثناء تواجده بالقرب من موقف السيارات الأجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله الي المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت التحفظ على السيارة والسائق.