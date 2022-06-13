نقابة الأطباء تتواصل مع النواب وتعيد مخاطبة المالية بشأن مشكلة أطباء الامتياز

كتبت ـ آية دعبس

تواصل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء مع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وطلب تدخل مجلس النواب في حل مشكلة أطباء الامتياز.

وعرض نقيب الأطباء عدم صرف بعض المستشفيات الجامعية المستحقات المالية لأطباء الامتياز منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي، بينما صرفت بعض المستشفيات مستحقات شهر واحد ومستشفيات أخرى صرفت مستحقات شهرين، وأضاف د. حسين خيري أن المستشفيات التي قامت بصرف مستحقات بعض الشهور كانت قيمتها أقل من المستحق قانوناً لأطباء الامتياز الذين يقدر عددهم بـ10 آلاف طبيب تقريباً.

وأشار خيري نقيب الأطباء للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن إدارات المستشفيات الجامعية تبرر لأطباء الامتياز تأخر وعدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية، بعدم وجود تمويل مالي من وزارة المالية، من ناحيته أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة حرص مجلس النواب على التدخل لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.

من ناحية أخرى، أعاد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء مخاطبة وزير المالية، وأشار إلى أن القانون 153 لسنة 2019 والمعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، قد تضمن المادة 3 مكرر وتنص على ( يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم )، إلا أن بعض المستشفيات الجامعية لم تقم بصرف هذه المستحقات المنصوص عليها قانوناً لأطباء الامتياز منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي وباقي المستشفيات غير منتظمة في صرف هذه المستحقات.

وطلب حسين خيري نقيب الأطباء من وزير المالية سرعة التوجيه لحل هذه المشكلات، مشيراً إلى أنه سبق لنقابة الأطباء مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن.

وأوضح د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة على تواصل دائم مع شباب الأطباء ومنهم أطباء الامتياز لتقديم خدمات النقابة إليهم ومحاولة حل مشكلاتهم، وذلك سعياً من نقابة الأطباء إلى الحد من عزوف الأطباء عن ممارسة مهنة الطب وهجرتهم للخارج، وأنه يجب على جميع الجهات المعنية مساعدة نقابة الأطباء في هذا التوجه بشكل عملي.

وأضاف أحمد حسين، أن أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية الزقازيق وأزهر دمياط وسوهاج والمنوفية لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول شهر مارس الماضي، بينما قامت مستشفيات أزهر اسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وقنا بصرف مستحقات أطباء الإمتياز عن شهر واحد فقط، وعين شمس وبورسعيد صرفت المستحقات المالية عن شهرين، إضافة إلى أن المستحق قانوناً لطبيب الامتياز 2900 جنيه شهرياً تقريباً بينما تقاضى معظم الأطباء في المستشفيات التي قامت بصرف مستحقات بعض الشهور أقل من 2000 جنيه شهرياً.