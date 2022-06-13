نشر الوعى ومواجهة الفكر المتطرف.. التعليم العالى تعلن حصاد معهد إعداد القادة

كتب ـ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول حصاد أداء المعهد خلال عام 2021/2022 والأنشطة المختلفة خلال هذا العام، والتي أقيمت حول نشر الوعي للطلاب، وكذلك نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة التي قدمها المعهد.

وأفاد التقرير، بأنه تم عقد البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة حلوان ، وتضمن البرنامج العديد من المحاضرات، والتى حاضر فيها كبار رجال الفكر من أساتذة الجامعات والمفكرين والعلماء، كما نظم المعهد برنامجًا تدريبيًا للسادة مديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، وجاء ذلك استكمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتضمن العديد من الندوات والمحاضرات عن الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، وجهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، بالإضافة إلى سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالى.

وأشار التقرير إلى تنظيم المعهد مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة أسوان، وجاء ذلك تأكيدًا لدور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، وتنظيم معرض فني للحرف الشعبية، وأيضًا تم تنظيم فوج الفتاة الجامعية بالتعاون مع جامعة الأقصر حيث تضمنت فعاليات الفوج محاضرات ولقاءات عن القيادة النسائية، بالإضافة إلى محاضرة عن الأمن القومي المصري ومواجهة الأفكار المغلوطة، وكذلك عقد لقاء مفتوح تحت شعار (قضايا الفتاة الجامعية)، مع زيارة تاريخ مصر القديم من معابد ومتاحف بالأقصر.

ولفت التقرير إلي تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة، والذي ضم طلاب جامعات شمال ووسط الصعيد من جامعات (بني سويف – المنيا – أسيوط – الفيوم – الوادي الجديد) وتم عقد العديد من الندوات حول الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، والتسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات، والقيادة الإبداعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحماية المبدعين والمبتكرين في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار التقرير إلى توقيع المعهد بروتوكولات تعاون مع جامعتي قناة السويس وبنها؛ لإنشاء مركز إعداد القادة داخل الجامعتين لإدماج وإعداد الكوادر الشبابية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وكذلك بروتوكول تعاون مع أكاديمية الشروق، وتفعيلاً للبروتوكول تم عقد ندوة بمقر الأكاديمية عن تصحيح الأفكار المغلوطة وترسيخ الأخلاق الحميدة، بجانب عقد العديد من الندوات بجامعة الفيوم حول دور معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف التقرير، أن المعهد نظم فوج "البطولة .. أنت الأقوى" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع والتصدي للسلوكيات السلبية، والتى تمثلت فى ندوة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وتحديات الأمن القومي المصري، وكذلك ندوة عن تأثير المخدرات على ظهور المشكلات المجتمعية، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية ومنها: الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، وتدريب طلاب المعاهد على المشروع الرئاسي "مودة"، وإقامة معسكر تدريبي لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار "سفراء التطوع"، والمعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، وبرنامج إعداد القادة العام مُلتقى الأسر الطلابية بالجامعات، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

كما شارك معهد إعداد القادة فى فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي نظمه مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، والذي يقع تحت مظلة المعهد، وكذلك مع الطلاب الوافدين فى الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال جمهورية بنجلاديش الشعبية بدعوة كريمة من الطلاب الوافدين.

ومن جانبه، أوضح د. كريم همام الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تدريب قرابة 6000 طالب خلال الفترة القادمة، وتقديم البرامج التدريبية للكوادر البشرية، وإعداد شباب قادرين على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشباب الجامعي، والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة، وورش العمل المختلفة بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين، مؤكدًا أن تلك المحاضرات وورش العمل تساهم فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة، وصقل خبراتهم بقضايا الوطن؛ لتعزيز قيم المواطنة من خلال مشاركة الطلاب الفعالة، ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.