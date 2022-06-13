"مياه الشرب" بسوهاج تبدأ تلقى طلبات برنامج التدريب الصيفى منتصف الشهر الجارى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن تلقى طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفى لهذا العام فى الفترة من 15 يونيو 2022 حتى 1 يوليو 2022، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن التدريب يستمر فى الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 أغسطس 2022 وأنه يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والآداب.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم فى المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وأنه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه هذا بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية إجراء التحليلات العمليات للتربة كما يتم تدريب طلاب كلية الآداب قسم الإعلام على كيفية إعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.