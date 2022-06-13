منال حمدى السيد: إنتاج جرعات صغيرة لأدوية محلية لفيروس C للأطفال

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال حمدي السيد، رئيس قسم الأطفال بطب عين شمس، مستشار منظمة الصحة العالمية، عن أن هناك برنامجا لمسح الأطفال المصابين بفيروس كورونا في المدارس وهو برنامج خاص لم يحدث في أى مكان في العالم، موضحة أنها من ضمن الاستشاريين التى تضع الخطوط الاسترشادية للفيروسات الكبدية مع منظمة الصحة العالمية، مضيفة أنه سيتم إنتاج أدوية محلية الصنع للاطفال صغار السن.

وقالت في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الخطة الجديدة لأول مرة إنه يتم إجراء دراسة لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى، بالعلاج الذى يتناوله الكبار، وذلك للأطفال من سن 12 عامًا وأكبر، وهو العقار الأرخص على مستوى العالم لعلاج فيروس سى في الدول ذات الدخل المحدود باستخدام السوفالدى مع الدكلاتاسفير، وهى العقاقير المستخدمة في علاج الكبار، وبناء على هذه الدراسة قمنا بعمل نموذج لحساب جرعة الأطفال وقد تم تحديد نفس الجرعة المستخدمة للكبار، أما الأطفال من سن 3 سنوات وحتى 12 عاما.

وأكدت، أنه تم تحديد جرعة مناسبة لسنهم وتم نشر الدراسة في المجلات العالمية، واتفقنا على انتاج الجرعة الصغيرة لإحدى الشركات المصرية للأطفال الصغار والتي ستقوم بتصنيع الجرعة الصغيرة للأطفال وهى غير موجودة بالدول ذات الدخل المنخفض. وأوضحت، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت على الجرعات الصغيرة للأطفال صغار السن ، مشيرة الى انه يتم حاليا تصنيع أدوية محلية الصنع الخاصة بنا لهذه الفئة من الأطفال، حتى نستطيع علاج الأطفال في سن صغير، وهى دراسة تقوم بها جامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت باعتباري مدير مركز الأبحاث الاكلينيكية بطب عين شمس، فاعتبر مسئولة عن اجراء هذه الدراسة، وعمل الأبحاث الاكلينيكية الخاصة بها، مضيفة، إنه يتم تصنيع الجرعات الصغيرة للأطفال تحت اشراف منظمة الصحة العالمية وشركة مصرية تقوم بتصنيعها.

وأكدت، أن الدكتور ايفان هوتن، وهو المسئول عن ملف الفيروسات الكبدية والايدز والأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، شارك بمناقشات بالمؤتمر الافريقي الذى اختتمت اعماله مؤخرا بالقاهرة، لتوفير ادوية فيروس بى لافريقيا، لأن فيروس بى يصيب 82 مليون شخص في افريقيا، وفيروس سي يصيب 10 مليون شخص في هناك، حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية ، وبالتالي من المهم جدا توفير العلاج عن طريق الاتحاد الأفريقي أو من خلال منظومة الشراء الدولي لعقاقير الفيروسات الكبدية، واتفقنا على مساعدة مصر في مجال الحصول على أدوية فيروس سى، وتوفير الكواشف والتدريب عن بعد أو التدريب العملي، موضحة، أنه يمكن التدريب في مجال منظومة الفيروسات الكبدية.

وقالت، إنه تم استعراض البرنامج المصري لعلاج فيروس سى، موضحة ان نجاح البرنامج كان بفضل تعاون جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وجميع الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الدعم السياسي، وبدعم من كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مثل هذا البرنامج، مضيفة، إنه يجب استغلال الامكانيات التي توافرت في كورونا ولدينا كم من الأجهزة ونستطيع استغلالها وتدريب الأطباء في أهمية مكافحة العدوى لمنع انتقال العدوى والاصابة بالفيروسات الكبدية.