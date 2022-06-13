هارفى ألتر: مصر قدمت برنامجا لفيروس C لم تستطع أمريكا القيام به حتى هذه اللحظة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، رئيس قسم الأطفال بمستشفى عين شمس، مستشار منظمة الصحة العالمية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه خلال زيارة البروفوسير هارفي ألترعالم الفيروسات الشهير والحاصل على جائزة نوبل إلى مصر‏ خلال مشاركته بالمؤتمر الأفريقي "Africa Health Excon" أشاد ببرنامج مصر في القضاء على فيروس سى، موضحًا أن هذا البرنامج لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به حتى هذه اللحظة.



هارفي التر

وأضافت، أن هارفي ألتر هو باحث طبي أمريكي وعالم فيروسات وحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب للعام 2020، اشتهر بعمله الذي أدى إلى اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي" وكان له الفضل في اكتشاف فيروس بي لاقى ترحيبًا من الرئيس السيسي أثناء افتتاحه المؤتمر الأفريقى، وألقى محاضرة على مراحل اكتشاف فيروس سى، مشيرًا إلى البرنامج الذى قامت به مصر 100 مليون صحة، والتي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به حتى هذه اللحظة، ولكن أستطاعت مصر أن تقوم ببرنامج دولي يحصل على اعجاب منظمة الصحة العالمية بل والعالم اجمع، وأن يكون مثل يحتذى به، وشكر الرئيس السيسي على القيام بمثل هذه البرنامج والذى كان السبب في القضاء على فيروس سى، لأنه يمكن ان يطب على الكثير من الدول الأفريقية والدول الأخرى.

وأضاف أن نجاح هذا البرنامج كان بسبب دعم القيادة السياسية بهذا الحجم للتخلص من الفيروسات الكبدية، موضحة أن هارفي ألتر، ليس بم يكتشف فقط فيروس سي بل فيروس بي أيضًا.

هارفي التر حصل على جائزة نوبل

وأكدت أن المتحدث الثانى الذى أشاد بدور مصر في القضاء على فيروس سي هو البروفوسير ريموند شينازى مكتشف أول علاج يؤخذ بالفم لعلاج فيروس سى، وهو عقار السوفالدي، وليس هذا فقط، ولكن 94% من مرضى فيروس بى أو فيروس الايدز يأخذوا أحد العقاقير التي قام باكتشافها، وهو لديه أكثر من 100 عقار ليس فقط في الفيروسات الكبدية، ولكن فيروسات أخرى عديدة، موضحة أنه اكتشف عقار يستخدم للإيدز، وتم استخدامه في علاج فيروس بى وهو عقار اسمه لاميفيدين، وهو استخدم في علاج الايدز واستخدم في علاج امراض أخرى كثيرة وظهر بعده عقاقير أخرى وهناك 94% من مرضى الإيدز يستخدمون أحد العقاقير الذى قام باكتشافها.

وقالت، إن عقار السوفالدى، الذى قام باكتشافه هو الأساس الذى نستخدمه مع عقاقير أخرى لعلاج فيروس سى حيث يستخدم مع عقار الدكلانزا لعلاج فيروس سى، وهو ما جعل مصر تستطيع علاج الكثير من أعداد مرضى فيروس سى خلال البرنامج الذى وضعه الرئيس السيسي، كما أنه ساعد الشركات المصرية لتصنيع هذا العقار محليا في مصر وعلاج حالات أكثر.

د منال حمدى السيد

وأكدت أنه خلال المؤتمر كان تم بث مباشر لكلمة الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والذى أشاد بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سى، ومن نائبة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا انجيلا، وأشارت إلى أهمية التجربة المصرية وضرورة نقلها إلى أفريقيا، بشكل يسمح للدول الأفريقية لتطوير الاستراتيجية الخاصة بها للقضاء على الفيروسات الكبدية.

وأوضحت، أنه تم عرض البرنامج القومى لعلاج فيروس سى منذ انشائه عام 2006 من قبل الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تحدث عن برنامج المسح الذى قامت به مبادرة 100مليون صحة، وهى المبادرة الرئاسية التي وضعت مصر في موقع مختلف على المستوى الدولي والذى قامت بمسح 50 مليون شخص، ولأول مرة يتم عمل مسح لهذا العدد وليس فقط لفيروس سى ولكن للأمراض المزمنة، وأصبحت مصر لديها خريطة لأمراض أخرى مثل مثل مرض السكر والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والعمل على كيفية نقل هذه التجربة للدول الأخرى.

وأكدت، أن البنك الدولي استعرض هو واحدى شركات الأدوية الكبرى، برئاسة الدكتور شيرين حلمي برنامج الشراكة بين الحكومة لتحفيزهذا البرنامج وتم عرض تجربة البنك الدولي في مساعدة مصر.