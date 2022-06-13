مفوضية اللاجئين: تطعيم 500 ألف من الروهينجا ضد كورونا فى بنجلاديش

كتبت : هند المغربي

أفاد بيان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه تلقى ما يقرب من 500 ألف لاجئ من الروهينجا، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، ما يعكس تغطية بنسبة 90 في المائة للفئات العمرية المستهدفة.

ووفق مفوضية اللاجئين، فإن بنجلاديش هي واحدة من أولى الدول في العالم التي قامت بتلقيح الأطفال والمراهقين اللاجئين، وأن أكثر من نصف مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات في بنجلاديش هم من الأطفال و إن إدراجهم في حملة التطعيم الوطنية أمر أساسي للحفاظ على سلامة الجميع.

وفى وقت سابق، ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، تقديم الدعم المتواصل للاجئين الروهينجا والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في بنجلاديش، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على آمال اللاجئين في العودة الطوعية إلى ميانمار بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

جاء ذلك في بيان أصدره المسؤول الأممي الذي اختتم زيارة امتدت خمسة أيام إلى بنجلاديش، حيث التقى باللاجئين الروهينجا، والقيادة العليا في البلاد، والجهات المانحة للمفوضية والجهات الإنسانية الفاعلة.

وتستضيف بنجلاديش حوالي مليون لاجئ من الروهينجا، فر معظمهم من ميانمار في عام 2017 بينما وصل آخرون قبل ذلك بسنوات عديدة. وأعرب جراندي عن امتنانه لبنجلاديش، وأشاد بالخطوات المهمة في الاستجابة لاحتياجات لاجئين التي قامت بها الحكومة، بما في ذلك توفير لقاحات كوفيد-19 لأكثر من 88 في المائة من السكان اللاجئين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.