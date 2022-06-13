معاينة مخزن اشتعل به حريق أسفل عقار سكني بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بدروم عقار اشتعل به حريق بمدينة 6 أكتوبر، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مستأجر البدروم، وجاري تكثيف التحريات للتأكد من كون البدروم المحول إلى مخون مرخص ويحتوي على اشتراطات السلامة ومواجهة الحرائق من عدمه.

واشتعل حريق بمخزن أسفل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين ان النيران اشتعلت بمخزن كائن في بدروم عقار، وتم الاستماع لأقوال عدد من سكان العقار، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.