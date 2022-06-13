مسئول أمريكي يلتقى مدير الأمن العام فى لبنان لبحث ملف ترسيم الحدود

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استهل كبير مستشاري الولايات المتحدة الأمريكية لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتين، زيارته إلى لبنان بلقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؛ لبحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي يقوم فيها هوكشتين بدور الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.



حضر اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والتي رافقت هوكشتين فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت عصر اليوم في زيارة لمدة يومين يلتقي خلالها عدد من المسئولين اللبنانيين لتحريك ملف المفاوضات بين لبنان واسرائيل.



وتأتي زيارة هوكشتين بدعوة من رئاستي الجمهورية والحكومة لتحريك المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في ضوء اتخاذ إسرائيل إجراءات لاستخراج الغاز من منطقة تقول لبنان إنها متنازع عليها بينما تعتبرها إسرائيل ضمن حدودها الخالصة.