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مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني لاستطلاع آراء المواطنين..صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:13 م
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني لاستطلاع آراء المواطنين..صور ممثلي المجتمع المدنى خلال المشاركة
الأقصر – أحمد مرعى

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استمراراً لسلسلة اللقاءات التي تنفذها فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، قام مركز طب الأقصر بالمنشية بقلب مدينة الأقصر بعمل إجتماع بممثلين من المجتمع المدني من المواطنين بالأقصر من مختلف أطيافه وتخصصاته.

وتم خلال الاجتماع بحث الخدمات التي يقدمها المركز ومدى جودتها واستطلاع الآراء والتوصيات والأفكار حولها، وحول كل ما هو جديد من أفكار من شأنه أن يعلي من رضاء المنتفعين بخدمات المركز، ويلبي تطلعات ورغبات المواطنين في خدمة صحية متميزة تلقى قبولهم وتنعكس على صحتهم رضاهم.

وتم عقد الاجتماع مع لفيف من المواطنين وممثلي المجتمع المدني بالأقصر، والاستماع لكافة الآراء والتوصيات والأفكار وتدوينها، وإطلاع الحضور على كل ماهو جديد من خدمات بالمركز، وذلك بحضور أطباء المركز متمثلين في الدكتورة علياء محمد مديرة المركز، والدكتورة شيريهان عبد الراضي مدير رضاء المنتفعين، والدكتور أمونيوس عبد الملك من إدارة رضاء المنتفعين ، والدكتورة دنيا حمدي المدير الطبي، والدكتورة سارة سامح منسق الجودة، والدكتورة نيفين لوكاس H.R، وأكد الأطباء خلال اللقاء على أن مركز طب أسرة الأقصر يقدم خدمات طبية عديدة منها:- (طب أسرة - أخصائي أطفال - أخصائي نساء – باطنة - -اسنان - معمل).

وكان قد عقد قيادات فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لقاء جديد مع ممثلي المجتمع المدني في مدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لاستطلاع آرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، مما يحقق أعلى معدلات رضاهم عن الخدمة.

واستهدف اللقاء، تعزيز الوعي حول رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية "نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية"، وأهدافها الاستراتيجية للوصول إلى سعادة ورخاء ورضاء المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث ضم اللقاء عددًا من مسئولي فرع الهيئة بالأقصر، مع ممثلين عن المجتمع المدني من الشيوخ والعُمَد والشباب المهتمين بقضايا الرعاية الصحية لمركز ومدينة إسنا، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة، للالتقاء بجميع ممثلي المراكز والمدن والقرى بالمحافظة.

مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (1)
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (1)

 

مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (2)
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (2)

 

مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (3)
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (3)

 

مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (4)
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (4)

 

مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (5)
مركز طب أسرة الأقصر يستقبل ممثلين عن المجتمع المدنى (5)

 


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