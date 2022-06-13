جراحة ناجحة لاستئصال كيس حويصلى تحت اللسان لمريض بمستشفى الكرنك فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بأن أطباء قسم جراحة الوجه والفكين نجحوا فى إجراء جراحة ناجحة لاستئصال كيس حويصلى كبير تحت اللسان مرتبط بالأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة لمريض يبلغ من العمر 45 سنة.

وأضاف الدكتور خلف عمر، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من صعوبة التخدير وحاجة العملية للدقة الشديدة، فقد تمكن فريق جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر من إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال كيس حويصلي كبير تحت اللسان مرتبط بالأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة، حيث كان المريض البالغ من العمر 45 عامًا يعاني منذ سنوات من وجود كيس كبير تحت اللسان، مما أدى إلى صعوبة في البلع والكلام بصورة واضحة.

وأكد مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه قد حضر المريض لعيادة الوجه والفكين بالمستشفى وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود كيس حويصلي كبير بطول 10 سم وعرض 3 سم أسفل اللسان، وقد تمكن فريق جراحة الوجه والفكين بدقة شديدة من استئصال الكيس الحويصلي كليًا دون الإضرار بالشرايين والأوردة والأعصاب الرئيسية بالرقبة والتي كانت مرتبطة به، ودون عمل أي جروح خارجية، وبعد خروجه من العمليات تم متابعة حالته بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى، ومن ثم المتابعة بالعيادات الخارجية.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور حمدان السعدي مدرس واستشاري جراحة الوجه والفكين والتجميل وجراحات أورام الرقبة بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور حاتم عادل ابوالحسن أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة بالمستشفى، ومن فريق التخدير الدكتور محمد إمام استشاري التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات المهندس نادر الشحات، والمهندس مصطفى سيد محمود، وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع، حيث يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، والاتصال مجانا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.