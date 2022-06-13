مدينة البياضية بالأقصر تنجح فى إزالة 3 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمرانى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المدينة، وبرفقته عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة لتنفيذ 3 إزالات فى المهد بمدينة البياضية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

ويقول وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه قام المواطنين بالشروع فى بناء أسوار من الطوب والأسمنت على أراضي خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، وذلك بإجمالي مساحة 875 متر مربع، وتمت إزالة المخالفة بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك برفقة العميد محمد صحصاح رئيس المدينة والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية والمهندسة الهام محمد مدير مديرية الطرق بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال توسعة وازدواج طريق المسار السياحي بداية من طريق الجولي فيل وصولاً الي كوبري البغدادي بطول أكثر من 3600 متر حيث تمت أعمال توسعة الطريق من 5 متر ليصل إلى 10 متر ونصف ويصبح 3 حارات في الاتجاهين.

ووجه المحافظ خلال متابعته لأعمال رصف الطريق بتكثيف أعمال التزيين والتجميل مع تركيب بلاط الانترلوك ودهان الأرصفة وزرع اشجار وحدائق في الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الاتجاهين ، مع تجديد وتغيير اعمدة الاضاءة على طول المسار السياحي ، مكلفاً رئيس مدينة البياضية بالتنسيق مع الأهالي للقيام بأعمال تهذيب وتجميل المناطق المحيطة بالطريق مع طلاء الواجهات المطلة على الطريق السياحي المتميز الذي يعد واجهة للمحافظة وتجميل المنطقة وتطويرها بشكل يتماشى مع اهمية المسار السياحي.



مدينة البياضية تنجح فى إزالة 3 حالات بناء فى المهد (1)



مدينة البياضية تنجح فى إزالة 3 حالات بناء فى المهد (2)