لجنة تجرى حصرا للمساحات المزروعة بالقمح جنوب الأقصر للتأكد من توريد المزارعين للشون

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت اللجان المختلفة بقرى مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها لحصر مساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي، وذلك للتأكد من تطابق المساحات على الطبيعة مع البيانات المسجلة والتأكد من توريد المزارعين لكميات القمح.



وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، على اللجان المشكلة بالتنسيق بين الزراعة والتموين والوحدات المحلية بمعاينة كل قطعة، والتأكد من مطابقتها للمساحة المدونة ببطاقة الحيازة الزراعية، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم، لرؤساء المدن والمراكز بسرعة تشكيل لجان متخصصة لحصر مساحات الأراضي المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي، بناءاً على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .



وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تم تشكيل لجان لفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم التوريد، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 إردبا / فدان.



وأوضح وكيل تموين الأقصر أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 22720 طنا و488 كيلو قمح بنسبة 66.8% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.



وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، وفى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي، موضحاً أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها.





لجنة تجرى حصر للمساحات المزوعة بالقمح جنوب الأقصر



لجنة تجرى حصر للمساحات المزوعة بالقمح جنوب الأقصر



لجنة تجرى حصر للمساحات المزوعة بالقمح جنوب الأقصر



لجنة تجرى حصر للمساحات المزوعة بالقمح جنوب الأقصر