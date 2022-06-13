محافظ قنا يستعرض جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات ويبحث شكاوى 500 مواطن بأبوتشت

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا اللقاء الجماهيرى الأول بمركز أبوتشت، وذلك عقب انحسار جائحة كورونا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع مسئولى الأجهزة التنفيذية ومئات المواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.

استعرض محافظ قنا، في بداية اللقاء جهود القيادة السياسية، والحكومة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين .

وقال محافظ قنا، إن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها حتى الآن بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تتجاوز 30 مليار جنيه لتنفيذ 964 مشروعا خدميا بالمراكز الخمسة المستهدفة وهى "أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص"، لافتا إلى أن نصيب مركز أبوتشت من المبادرة بلغ 35% من إجمالى المشروعات المستهدفة، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت جهود حثيثة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة، مما ساهم فى إنجاز العديد من تلك المشروعات في زمن قياسي، الأمر الذي ساهم في تحتل المحافظة الترتيب السابع على مستوى الجمهورية فى نسب تنفيذ المشروعات رغم أنها الوحيدة التى يتم تنفيذ المبادرة فى 5 مراكز منها.

وأضاف الداودي، أن المبادرات المتعددة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال الصحة، وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت فى علاج ملايين المواطنين والوصول بالخدمات الطبية إلى كافة المناطق المحرومة.

واستعرض الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، كمّ المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 1700 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية ، بلغ نصيب مركز أبوتشت منها 125 مشروع بتكلفة 516 مليون جنيه ، بينما بلغ نصيب أبوتشت من مشروعات حياة كريمة 340 مشروعا من إجمالى 964 مشروعا يتم تنفيذها من خلال المبادرة ، بنسبة 35%، بتكلفة مالية بلغت 10 مليارات و 600 مليون جنيه.

واستمع المحافظ، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 500 مواطن، حيث استمع لشكوى كل مواطن على حدة، مشيرا إلى أن الشكاوى تنوعت مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال المحافظ عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



اللقاء الجماهيرى بقنا (1)



اللقاء الجماهيرى بقنا (2)



اللقاء الجماهيرى بقنا (3)



اللقاء الجماهيرى بقنا (4)