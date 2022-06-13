محافظ بورسعيد يناقش آليات توصيل الغاز الطبيعي لمجمع المحارق

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، اجتماعا، لمناقشة آليات توصيل الغاز الطبيعى لمجمع المحارق جنوب بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وجهات المرافق المختصة ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، الموقف الحالى لمجمع المدافن، والإجراءات التنسيقية للبدء فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى لمجمع المحارق، وذلك فى إطار دعم محافظة بورسعيد لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة داخل المحافظة، كما تم مناقشة التنسيقات الخاصة باستخراج تصاريح من المرافق والأحياء، لسرعة توصيل الغاز الطبيعى لمجمع المحارق.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه فى إطار المشروعات التى تشهدها بورسعيد فى كافة الاتجاهات، سيتم التنسيق بين كافة جهات المرافق، لترفيق المنطقة بأكملها، بما يساهم فى إحياء منطقة كاملة بجنوب بورسعيد تشمل انشطة متنوعة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بسرعة عمل رسم مساحى وتخطيط طرق للمنطقة المحيطة بمجمع المحارق للبدء فى أعمال ترفيق المجمع، لافتا أن المشروع سيتكلف أكثر من 7 ملايين جنيه، وذلك بما يحقق منظومة أفضل للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة، موجها بالتنسيق والتخطيط الدقيق لكافة الأعمال، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الأسبوع لمتابعة موقف الأعمال.