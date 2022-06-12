محافظ بورسعيد: 15 لجنة جاهزة لاستقبال 4971 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والتى ستنطلق يوم 20 يونيو المقبل وحتى الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وأحمد وإلى، وكيل مديرية التربية والتعليم ومساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة هو 15 لجنة أساسية، جاهزة لاستقبال 4971 طالبا وطالبة، فضلا عن توفير 9 أماكن استراحة للمراقبين على الامتحانات، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجها بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات فى تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى.

وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلا عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للامتحانات، وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين فى كافة المدارس التى بها لجان الامتحانات، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات، وأوراق الإجابة، والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وأضاف أنه جرى تجهيز 9 استراحات لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفى المناطق المحيطة بالمدارس التى تجرى بها الامتحانات، وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توفير المناخ الملائم الذى يضمن سير وانتظام الامتحانات فى هدوء ويوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.