محافظ القاهرة يتفقد مشروع "روضة السيدة 2" بحي السيدة زينب

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى لمشرع الطيبى ( روضة السيدة 2 ) بمنطقة السيدة زينب.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة 2 يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمي ومبنى حضانة وملعب.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مشروع روضة السيدة 1 لمتابعة أعمال الأمن والصيانة به، ومدى الالتزام بنوعية الأنشطة التجارية المسموح بها بالمنطقة والاطمئنان على توافر كافة الخدمات اللازمة للقاطنين بالمشروع.