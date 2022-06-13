محافظ الفيوم: إلغاء الأسواق بجميع الطرق المؤدية للجان الثانوية العامة بالمراكز والقرى

الفيوم -رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد بدوى المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذة سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام التأمين الصحى، والأستاذ سيد حرز الله مدير مديرية التموين، ومديرى الإدارات التعليمية، وممثلين عن قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والاسعاف والمواقف، ومدير وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واستمع محافظ الفيوم لخطة مديرية التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة من خلال التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة، وأصدر المحافظ قراراً بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، وكذلك التخلص من الضوضاء فى المناطق القريبة من لجان الامتحانات، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع مسئولى المواقف والمرور لتدبير سيارات الأجرة اللازمة بجميع مواقف السيارات لتيسير وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، كما أكد على ضرورة توفير الزائرات الصحيات بجميع اللجان بالتنسيق المشترك بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص سيارة إسعاف لمرافقة الطبيب وتيسير وصوله للجان محل الشكوى فى حالة الظروف الطارئة.

كما شدد محافظ الفيوم ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى شركة المياه لمراجعة مشكلات المياه والصرف الصحى قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، والتعامل الفورى مع أى بلاغ أثناء فترة الامتحانات، كما أكد على تشكيل فريق من المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والتربية والتعليم لمراجعة كافة اللجان والتأكد من توفير المرافق بها وكذلك الخدمات اللوجيستية اللازمة وإعداد بيان بأرقام التليفونات الخاصة بمسئولى كل لجنة وربطها بمديرية التربية والتعليم للتعامل الفورى مع أى مشكلة طارئة.

من جانبها، أشارت مدير مديرية التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم للعام الدراسى 2021/2022، 15 ألفاً و 779 طالباً وطالبةً، موزعين على 42 لجنة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما تم تجهيز 19 استراحة لمراقبى وملاحظى الامتحانات مع توفير أقصى درجات الراحة.