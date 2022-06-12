محافظ الفيوم يفتتح مركز علاج الكلى الجديد بالمستشفى العام.. صور

حضر الافتتاح الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ممدوح أحمد إسماعيل المدير الاداري لمجموعة البطحاء الاماراتية نائباً عن سمو الأمير سالم القاسمي، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، والدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم، و أيمن شكري، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضوي مجلس النواب، وعدد من القيادات الطبية والتنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ الفيوم لعرض توضيحي من الدكتور محمود جبالي مسئول الكلي بمديرية الصحة، حول أهم انجازات إدارة الكلي خلال عام 2020/2021، ومكونات مركز الكلي الجديد، وآليات العمل بالمركز، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة لأفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، مركز الغسيل الكلوي الذي يضم 44 ماكينة غسيل كلوي، ومحطة لمعالجة المياه، وشبكة للغازات الطبية، حيث اطمأن المحافظ على المرضي داخل المركز، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن.

وقدم محافظ الفيوم، شكره وتقديره لمجموعة البطحاء الاماراتية، لدورهم في إنشاء مركز الغسيل الكلوي الجديد، وتزويده بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لخدمة مرضي الغسيل الكلوي الذين يحتاجون لرعاية خاصة، مثمناً جهود دولة الإمارات الشقيقة وتعاونها المستمر في مختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية.

وأوضح "الأنصاري" أن مركز علاج الكلي الجديد الذي نحن بصدد افتتاحه اليوم، يضم 44 ماكينة غسيل كلوي، منها 6 ماكينات "HDF للغسيل البطى ذو الكفاءة العالية" يتم تخصيصها لمرضي القلب والكبد والذبحة الصدرية والشرايين التاجية وقصور القلب، ويخدم المركز نحو 191 مريضاً من المترددين على المستشفي، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز لنحو 240 مريضاً في الفترة المقبلة.

وأضاف أن المركز يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مرضى الغسيل الكلوي بحاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المُتكاملة، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، موجهاً بضرورة عمل مظلات أمام المبني لخدمة المواطنين المترددين على المركز.

وكشف المحافظ، أن المنظومة الصحية بالفيوم تمتاز بتوافر فريق طبي متميز من الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي من وجود مجموعة من التحديات فى البنية الخاصة بالمستشفيات، مؤكداً أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية لارتباطه الوثيق بصحة الانسان.