محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقريتي تفهنا العزب ونهطاي

الغربيــــة -عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، آخر تطورات الأعمال الجارية بمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى زفتى ، خلال جولة صباحية شملت قريتي تفهنا العزب ونهطاي رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث بدأت الجولة بتفقد كلاً من "مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ، مركز تنمية الأسرة ، السوق النموذجي والموقف" بقرية نهطاي.

وأكمل المحافظ الجولة بتفقد المشروعات بقرية تفهنا العزب ، حيث تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 95% ، المجمع الزراعي البيطري والذي بلغ نسبة نهو الأعمال به 93%، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة حيث بلغت نسب الإنجاز 45% .

وخلال جولته تفقد المحافظ بتفهنا العزب أعمال الرصف بشارع الوحدة ، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا للرصف، كما تفقد موقع لإقامة الموقف والسوق النموذجيين والمقرر تنفيذهما وذلك تمهيدا للحفر وبداية الأعمال .

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 ، حيث يتم تنفيذ 1007 مشروعات داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليارات جنيه.



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (1)



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (2)



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (3)



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (4)



محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (5)