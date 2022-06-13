مصرع طفلة فى انهيار جزئى لمنزل بالغربية.. والأسرة تروى التفاصيل (فيديو)

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من منطقة كفر عنان التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتحديدا من موقع انهيار منزل قديم مكون من طابقين أمس، والذي راح ضحيته طفلة تبلغ من العمر سنتين.





وكانت طفلة في العقد الأول من عمرها لقيت مصرعها أمس، وذلك في حادث انهيار سقف منزلهم بمنطقة كفر عنان التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عنان التابعة لمركز ومدينة زفتي ، بمصرع طفلة " ملك م د " في العقد الأول من عمرها ، وذلك آثر سقوط سقف الغرفة التي تقيم بها بمنزلها ، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارة اسعاف وتم نقل الطفلة الي مشرحة المستشفي العام .



وبسؤال أهالي المنطقة أكدوا أن البيت متهالك مبني من الطوب اللبن منذ عشرات السنوات ، وفوجئوا اليوم بانهيار سقف المنزل وإصابة الطفلة التي لاقت مصرعها بعد دقائق قليلة من الحادث ، وكلفت ادارة البحث الجنائي بسرعة اعداد تقرير حول ظروف وملابسات الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







الطفلة



المنزل المنهار



المنزل المنهار

المنزل المنهار