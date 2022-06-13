محافظ الغربية: أعمال نظافة مكثفة وتجميل بمركز ومدينة السنطة

الغربية - محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في مركز ومدينة السنطة في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف المهندسة منى صالح رئيس المدينة، حيث قام عمال النظافة بمسح طبانات (الطريق 74ميت يزيد- كفر ششتا مروراً بعزبة البحر وكذلك طريق كفر ششتا حتى حدود وحدة الجميزة ومدخل قرية بلاي المتفرع من طريق 74).

كما قام عمال قسم النظافة بأعمال الكنس ورفع المخلفات في (طريق مجلس المدينة، طريق مجمع المدارس، الطريق السريع شبرا قاص- السنطة، طريق طنطا- السنطة أمام الوحدة المحلية، منطقه الموقف، منطقة الشونة، مزلقان السكة الحديد، الطرق العامة بالوحدة المحلية بشبرا قاص، طريق الجعفرية شبرابيل، مدخل قرية مسهلة القبلي والبحري، الطريق رقم 9، طريق ميت غزال ، طريق كفر سالم النحال، مدخل عزبة درويش وطريق مقابر ميت غزال).

وفي ذات السياق تم قص وتقليم الأشجار ودهان البلدورات، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بمدخل مركز ومدينة السنطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وإصلاح عطل بماسورة مياه بقرية الجعفرية، كما تم شن حملة لرفع الإشغالات بالسوق الأسبوعي للقرية وفتح الطريق أمام المارة بالإضافة إلى متابعة تحصيل رسوم الإشغالات.

وفي سياق آخر تابع محافظ الغربية تسوية وإصلاح الطريق السريع السنطة طنطا أمام كوبري الثانوي بداية من موقف السنطة، حيث تم وضع طبقة السن وردم المطبات في مسارات حفر الغاز، كما تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفة بناء مكونة من سلم وبلاطة خرسانية تعلو سورا بمساحة 10 أمتار بقرية بلكيم التابعة للوحدة المحلية بشبرا قاص.