سقوط طفل من الطابق الثالث بالمحلة كان متواجدا بمفرده ونقله للمستشفى

شهدت منطقة ابو شاهين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية سقوط طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من بلكونة الطابق الثالث وإصابته بإصابات متفرقة أثناء تواجده بمفرده بالشقة بعدما تركت والدته المنزل وذهبت لزيارة شقيقتها بالمستشفى، وتم نقل الطفل لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصاب بإصابات متفرقة وتم إدخاله للطوارئ.

وبالفحص تبين أثناء تواجد الطفل بمفرده بالشقة بمنطقة أبو شاهين، خرج للبلكونة ووقف على كرسى فاختل توازنه وسقط فى الشارع.

وكشفت التحريات أن والدته تركته نائما بمفرده بالشقة وذهبت للمستشفى لزيارة شقيقتها فخرج الطفل للبلكونة وسقط فى الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.