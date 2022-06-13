اليوم السابع
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مبعوث الشؤون الإنسانية الصومالى: أكثر من 7 ملايين تضرروا من موجة جفاف حاد

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:18 م
مبعوث الشؤون الإنسانية الصومالى: أكثر من 7 ملايين تضرروا من موجة جفاف حاد الجفاف
كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

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قال المبعوث الخاص للرئيس الصومالى حول الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، إن موجة جفاف حادة ضربت مناطق شاسعة من البلاد، وأثرت على حياة مواطنين يقدر عددهم بـ 7.1 مليون شخص نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
 
جاء ذلك فى خطاب ألقاه المبعوث الخاص للرئيس الصومالى، أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالى، أطلع النواب حالة الجفاف في البلاد وجهود الحكومة الفيدرالية لمساعدة المتضررين من الجفاف.
 
وأشار المبعوث، إلى أنه يُخشى أن يصل عدد المتضررين إلى 8 ملايين في الأشهر المقبلة ، أو 50٪ من إجمالي السكان، وأن مليون ونصف من هؤلاء هم من الأطفال ، 400 ألف منهم يعانون حاليًا من سوء التغذية ، بينما نزح ما يقرب من مليون شخص من منازلهم ، وأن جميع مناطق البلاد في حاجة ماسة إلى الاستجابة الطارئة قبل تفاقم الوضع .
 
وأضاف المبعوث، أن المتضررين من الجفاف يفرون من مناطقهم إلى مخيمات النازحين في المناطق الحضرية ، بحثًا عن حياة أفضل، مشيرا إلى أن نزوح بعض الأشخاص ترتبط بسبب التهديدات والمضايقات والعنف التي يتلقونها من مليشيات الشباب الإرهابية.
 
وعبر المبعوث عن أسفه تجاه أزمة الجفاف وغياب الوعي والحلول في الوقت الراهن رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفيدرالية في الإغاثة المتضررين ، ولا يزال المجتمع غير مدرك أزمة الجفاف التي تمر البلاد.
 
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الى جعل أزمة الجفاف أولويات المجلس، مطالبا بالتبرع ببعض رواتبهم للمتضررين ، في حين طالب رئيس مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ووزارة المالية بتقديم الأموال اللازمة في الإغاثة .
 
 
 
 

الصومال

الجفاف فى الصومال

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