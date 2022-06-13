"لياقتي مهارتي".. مركز شباب شرم الشيخ ينفذ مشروع الرياضة من أجل التنمية

جنوب سيناء - محمد حسين

نفذ مركز شباب شرم الشيخ، المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية بعنوان "لياقتي مهارتي"، والذي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة.

واعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تنفيذ المشروع بمركز شباب شرم الشيخ ضمن 7 مراكز اخرى بجنوب سيناء، وتضمن دروس فى احترم اختلاف، و التفكير المنطقي، ويستهدف البرنامج 3000 آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونيسف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، والمرحلة الاولي استهدفت سبع مراكز شاب علي مستوي محافظه جنوب سيناء.