قاضية بمجلس الدولة بعد حلفها اليمين: نثبت جدارة المرأة بمحراب العدالة..فيديو

كتب عبد الله محمود

بروب العدالة، تحدثت القاضية الشيماء عبد الفتاح، بعد حلفها لليمين بمجلس الدولة منذ قليل، عن دعم المرأة المصرية، ووجودها في محراب العدالة.

وقالت القاضية، في حديثها لـ"اليوم السابع": أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم المرأة، وسعيدة بوجودي بمجلس المجلس حصن العدالة، وفخورة بدعم المرأة المصرية في محراب العدالة.

وأردفت: نحاول إثبات جدارة المرأة المصرية التي اعتلت منصة القضاء الإداري مؤخرًا، ونحاول أن نكون على قدر المسئولية.

وهنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

واوضح المجلس، أنه وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة مايلي:

1_تحـدد اليوم الإثنين موعداً لحلف اليمين واستلام العمل.

2_ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

3_ عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة).

4_ عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان - بحجمها الطبيعي).

يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:

1_ إقرار الذمة المالية (من البريد).

2_ ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.