قائد الجيش اللبناني: نقف خلف قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن المؤسسة العسكرية تقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش أعلى موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية وليس معنيًا بأي تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، مشددًا على أن الموقف الرسمي يصدر عن قيادة الجيش حصرا وأي رأي آخر لا يعبر عن موقف الجيش.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال زيارته كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضباط دورة الأركان السادسة والثلاثين الذين سيتخرجون الخميس المقبل، وبينهم ضباط من مختلف القوى الأمنية وثلاثة ضباط سعوديين وضابط سوداني.

ودعا العماد عون، الضباط إلى فهم الواقع السياسي وتحليله تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب المترتب عليه، مشددًا على أن الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية إطلاقًا، مشيرًا إلى أن المعارف التي يكتسبها الضباط في الكلية ستساهم في تطوير معارفهم، وكيفية مقاربتهم للاستحقاقات وتعاطيهم معها دون التدخل فيها.

وأشار قائد الجيش إلى أن مهمة الضباط الأركان هي تحضير القرار لقادتهم تمهيدًا لتبوّئهم مراكز قيادية تؤهلهم لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للظروف والمعطيات، مشيرًا إلى أن الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلب وعيًا كاملاً وحذرًا فيما يتعلق باتخاذ القرار وتنفيذ المهمات.