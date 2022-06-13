اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبناني: نقف خلف قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:02 م
قائد الجيش اللبناني: نقف خلف قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قائد الجيش اللبناني جوزاف عون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن المؤسسة العسكرية تقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش أعلى موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية وليس معنيًا بأي تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، مشددًا على أن الموقف الرسمي يصدر عن قيادة الجيش حصرا وأي رأي آخر لا يعبر عن موقف الجيش.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال زيارته كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضباط دورة الأركان السادسة والثلاثين الذين سيتخرجون الخميس المقبل، وبينهم ضباط من مختلف القوى الأمنية وثلاثة ضباط سعوديين وضابط سوداني.

ودعا العماد عون، الضباط إلى فهم الواقع السياسي وتحليله تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب المترتب عليه، مشددًا على أن الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية إطلاقًا، مشيرًا إلى أن المعارف التي يكتسبها الضباط في الكلية ستساهم في تطوير معارفهم، وكيفية مقاربتهم للاستحقاقات وتعاطيهم معها دون التدخل فيها.

وأشار قائد الجيش إلى أن مهمة الضباط الأركان هي تحضير القرار لقادتهم تمهيدًا لتبوّئهم مراكز قيادية تؤهلهم لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للظروف والمعطيات، مشيرًا إلى أن الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلب وعيًا كاملاً وحذرًا فيما يتعلق باتخاذ القرار وتنفيذ المهمات.

 


قائد الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

إسرائيل

لبنان

العماد جوزاف عون



الموضوعات المتعلقة

فلسطين تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير القانونية

الأحد، 12 يونيو 2022 04:48 م

العالم هذا المساء.. المغنى جاستن بيبر يتعرض لوعكة صحية.. تورتة عيد ميلاد ليليبت ابنة الأمير هارى وميجان.. حريق يلتهم 18 حافلة فى إسرائيل.. وآمبر هيرد فى أول ظهور بعد خسارتها قضية التشهير ضد جونى ديب.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 10:00 م

لبنان: رئيسا الجمهورية والحكومة يبحثان موقف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

السبت، 11 يونيو 2022 02:01 م

مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تقوم بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة