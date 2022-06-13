ضبط عصابة تسرق السيارات في حدائق القبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بترك سيارته "أجرة" بدائرة القسم ، وبداخلها المفتاح الخاص بها والتوجه لشراء بعض المستلزمات من داخل أحد المحال الكائنة بذات المنطقة فوجئ بقيام أحد الأشخاص" غير معلوم لديه" بمغافلته وسرقة السيارة، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها وبمواجهته بالتحريات أيدها ، وإعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بذات الأسلوب "المغافلة".. كما إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها مقابل مبالغ مالية أو الإستيلاء على أجزاء منها والتصرف فيها بالبيع ، وأقر بإرتكابه (4وقائع) وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.