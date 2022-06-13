ضبط صيدلى بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها بقنا

قنا صابر سعيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، رئيس مباحث منطقة جنوب الصعيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صيدلي بأبوتشت، بمحافظة قنا، بتهمة النصب على 16 مواطنًا والاستيلاء على 20 مليون جنيهًا بزعم توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتحريات الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، ممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع، والنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية دون ردها إلى أصحابها، بقيام صيدلي بأبوتشت، بتلقي مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون، وذلك من خلال استثمارها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت التحريات الأولية إلي أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث تتوالى البلاغات من المواطنين، والتي وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مقابل أرباح شهرية 5% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.