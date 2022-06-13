ضبط شاب بالشرقية لابتزازه طالبة عبر "فيس بوك" لإجبارها على دفع 7000 جنيه

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على شاب مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس، لابتزازه طالبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على دفع 7000 جنيه.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من طالبة مقيمة بمحافظة المنوفية، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة بعد أن أوهما بحبها والارتباط منها بعد علاقة عاطفية نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتهديدها لدفع مبلغ 7000 جنيه.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس من ضبط المتهم 33 عاما، وعثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار تهديده للطالبة، وتبين أنه تعرف عليها عبر الفيس بوك وقام بابتتزاها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4349 إدارى لسنة 2022 مركز شرطة فاقوس، وتمت إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على على ذمة التحقيقات.