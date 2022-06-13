ضبط تشكيل عصابي من 3 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وحشيش وأسلحة نارية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، "مسجلين خطر" وسبق اتهامهم فى عدد من القضايا، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا بدائرة مركز شرطة الخانكة.

جرى استئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة ؤ تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط، كلا من "ربیع م م ج"، وشهرته " ربيع خردة، 44 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم سبق اتهامه في 8 قضـايا، و"إبراهيم ص س"، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية، و"وليد ع م"، 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا حال تواجدهم بالقرب من محل سكن الأول، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، وفرد خرطوشؤ و500 جرام من مخدر الحشيش، و500 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هاتف محمول وميزان حساس، وسيارتين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والاسلحة النارية لحماية تجارتهم الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم.