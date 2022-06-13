اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه من سائق بشركة لتوصيل المواطنين فى أكتوبر

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:08 ص
ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه من سائق بشركة لتوصيل المواطنين فى أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة من سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، بعد استدراجه بحجة توصيلهم وتهديده بسلاح أبيض، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب أفاد فيه انه يعمل بسيارته في إحدى شركات توصيل المواطنين، وخلال توصيله 3 أشخاص من الإسكندرية إلى مدينة 6 أكتوبر، وفور وصوله إلى طريق الواحات هددوه بسلاح أبيض،  واستولوا على سيارته وهاتفه.
 
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط السيارة والهاتف، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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