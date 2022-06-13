شيخ الأزهر: عمالة الأطفال ظاهرة خطيرة تهدد الفئات الأكثر عوزًا

كتب ـ لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف ، إن عمالة الأطفال وإجبارهم على أعمال لا تناسب أعمارهم ظاهرة خطيرة تهدد الفئات الأكثر عوزًا من الفقراء والمهمشين واللاجئين، فتنال من طفولتهم البريئة وتحرمهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم، لا بد من تكثيف الجهود وسن التشريعات والقوانين الملزمة التي توفر للأطفال حماية اجتماعية فاعلة وشاملة.

جاء ذلك في منشور له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002م. وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين.