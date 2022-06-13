سفيرا أوكرانيا وأمريكا لدى طوكيو يعلنان تدشين صندوق لدعم اللاجئيين الأوكرانيين

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دعا سفيرا أوكرانيا والولايات المتحدة لدى طوكيو، اليوم الاثنين الشعب الياباني إلى التبرع لصندوق تم إطلاقه حديثًا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على التكيف مع الحياة في اليابان، ومساعدتهم في تعلم اللغة اليابانية.



وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن صندوق مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، الذي تأسس من خلال شراكة بين مؤسسة "نيبون" اليابانية الخيرية بالتعاون مع السفير الأمريكي رام إيمانويل ونظيره الأوكراني سيرجي كورسونسكي، يسعى إلى جمع مليار ين ياباني أي ما يعادل 7.4 مليون دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر المقبل.



وشدد السفير الأوكراني -في مؤتمر صحفي في مقر المؤسسة بالعاصمة اليابانية طوكيو- على أن الصندوق لا يقتصر فقط على "التمويل"، ولكنه يضمن أيضًا أن يصبح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مؤهلين لغويًا للعثور على وظائف وعيش حياة مرضية، مُشيرًا إلى أن الصندوق سيغطي الرسوم الدراسية في مدارس اللغة اليابانية ودفع المنح الدراسية.



وأظهرت بيانات حكومية أن اليابان تضم 1256 أوكرانيًا تم إجلاؤهم حتى أول أمس السبت. كما أظهرت أرقام المفوضية الأوروبية في 9 يونيو الجاري أن حوالي 4.9 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى دول أخرى في أوروبا.



يُشار إلى أن أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن في شهر مايو الماضي تخصيص 300 مليون دولار إضافية كمساعدة مالية لأوكرانيا، وسط ما تواجهه البلاد من أزمة اقتصادية بسبب التدخل الروسي.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.