اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفارة الرباط فى كييف: المغربى ناصر سعدون معتقل بدونيتسك غير المعترف بها

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:48 م
سفارة الرباط فى كييف: المغربى ناصر سعدون معتقل بدونيتسك غير المعترف بها كييف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت سفارة الرباط في كييف، إن المغربي ناصر سعدون معتقل بدونيتسك غير المعترف بها أمميا ومغربيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق وصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف التصريحات البولندية المتعلقة بإمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا بأنها تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية.

 

وقال جباروف - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلي، لأنه لا يحق لأي سياسي الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

 

وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هي الأسلحة النووية في أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لديبلوماسي سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة